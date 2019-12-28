 قتيلان و10 جرحى في حادث اصطدام سيارة بحافلة بزغلول في معسكر

خلّف حادث مرور خطير وقع حدود الساعة الثامنة و10 دقائق من صبيحة اليوم السبت، مقتل شخصين و إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة.

الحادث نجم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين من نوع طويوطا كواستار قادمة من معسكر باتجاه وهران بسيارة سياحية من نوع داسيا على مستوى الطريق الوطني رقم 04 بالقرب من إقليم بلدية زغلول.

القتيلان كانا من ركاب السيارة ينحدران من بلدية تيغنيف، بينما أصيب ثالثهما وهو مجهول الهوية بجروح بليغة استدعى تحويله إلى مستشفى أيسطو بوهران.

في حين تولت عناصر الحماية المدنية لوحدة زهانة إسعاف 9 جرحى من عموم ركاب الحافلة و نقلهم إلى المستشفى الجواري للمدينة.

وعقب ذلك سارعت مصالح الدرك الوطني للتحقيق في ظروف و أسباب الحادث .

القتيلان هما:

مسعدي عبد القادر يبغ من العمر 28 سنة

جلولي محمد يبلغ من العمر 35 سنة