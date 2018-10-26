قتيلان و11 جريحا في حادثين مروريين بقسنطينة

وقع حادثين مرورين بالطريق الوطني رقم 79 بالقرب من قرية قطار العيش ببلدية الخروب، خلف قتيلين و 11 جريحا.

وتمثل الحادث المروري الأول في إصطدام بين 3 سيارات سياحية خلّف 7 جرحى تترواح أعمارهم بين 23 و 51 سنة.

وضحية “س.ب” متوفية بعين المكان تبلغ من العمر 38 سنة.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية ونقلت المصابين إلى مستشفى علي منجلي، والضحية المتوفية نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب.

فيما تمثل الحادث الثاني في إصطدام أربعة سيارات سياحية بنفس المكان، أين خلف 6 مصابين، تترواح اعمارهم بين 29 سنة و 46 بإصابات متفاوتة الخطورة.

من بينهم ضحية متوفية في عين المكان، حيث نقلوا من طرف ذات المصالح إلى مستشفى علي منجلي و الخروب.