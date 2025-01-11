قتيلان و12 جريحا في حادث مرور بالوادي

لقي شخصان حتفهما وأصيب 12 ٱخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 48 مفترق الطرق المڨيبرة، بلدية الحمراية ولاية الوادي.

وكانت مصالح الحماية المدينة، تدخلت على الساعة 00سا15د، من اجل حادث تصادم بين شاحنتين و حافلة. بالطريق الوطني رقم 48 مفترق الطرق المڨيبرة، بلدية الحمراية دائرة الرڨيبة.

أين سجلت وفاة شخصين تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 12 آخرين. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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