قتيلان و131 جريحا في حوادث المرور خلال يوم واحد

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عدة تدخلات عبر ربوع الوطن، أسفرت عن تسجيل عدة وفيات جراء حوادث المرور والتسمم بالغاز.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي تدخلات مصالح الحماية المدنية. خلال نفس الفترة، 2788 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 31 ثانية.

حيث سجلت المصالح نفسها، بخصوص حوادث المرور، 120 تدخلا. حيث تم إسعاف 131 شخصًا، ووفاة شخصين.

وبالنسبة التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة 4 تدخلات، تم خلالها إسعاف 10 أشخاص وتسجيل حالة وفاة.

