قتيلان و177 جريحا في حوادث مرور خلال يوم واحد!

لقي شخصان حتفهما، وأصيب 177 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الحصيلة التي نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2264 تدخلا. بمعدل تدخل كل 38 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، فقد تم تسجيل 141 تدخلا في عدة حوادث، والتي خلفت وفاة شخصين وجرح 177 آخرين.

أما بالنسبة لحوادث الاختناق بالغاز، فقد تم تسجيل 3 تدخلات ،و تم من خلاله إسعاف 11 شخصا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة.