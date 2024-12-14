قتيلان و191 جريحا في حوادث مرور خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية، وفاة شخصين وإصابة 191 آخرين بجروح إثر وقوع 152 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الجاري، حسب حصيلة للمصالح نفسها.

وأوضح ذات المصدر، أن اجمالي التدخلات خلال 24 ساعة الأخيرة، قُدر 2637 تدخلا بمعدل تدخل كل 32 ثانية.

وبخصوص حوادث الغاز، سجلت ذات المصالح 07 تدخلات تم خلالهما، اسعاف 18 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة.

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