قتيلان و24 جريحا بسبب التقلّبات الجوية في 14 ولاية

السيول غمرت منازل المواطنين والرياح فرضت حظرا للتجوال بولايات الجنوب

نجاة 3 نسوة من الموت بعد اختناقهن بالغاز في ولاية برج بوعريريج

حالة طوارئ في تيبازة والرياح تخلّف خسائر بالجملة في قوارب الصيد

تسببت العواصف الرملية التي اجتاحت الولايات الجنوبية والرياح القوية بالشمال، فضلا عن الثلوج والأمطار الغزيرة، في خسائر مادية بـ14 ولاية، نتج عنها وقوع قتيلين و24 جريحا نتيجة حوادث مرور واقتلاع الأشجار وانهيار معابر للمارّة، كما فرضت هذه الاضطرابات الجوية حضرا للتجوال على السكان، وأدت إلى انقطاعات متكررة للكهرباء، كما خلّفت اختناقات عديدة بالغاز ومحاصرة سيارات وسط الثلوج.

انقطاع الكهرباء وسقوط أشجار وانهيار جدران في حاسي مسعود

فرضت العواصف الرملية التي اجتاحت مدينة حاسي مسعود في ورڤلة، مساء أول أمس، حظرا للتجوال على المواطنين الذين وجدوا صعوبة كبيرة في التنقل في شوارع المدينة، بسبب الرمال التي حجبت عنهم الرؤية، وتسببت في شلل تام في المدينة، حيث اضطر أصحاب المركبات إلى ركن مركباتهم والعودة إلى المنازل بعدما تلونت سماء المدينة باللون الأحمر.

كما تسببت هذه العواصف الرملية في انقطاع التيار الكهربائي وكذا الماء الشروب لعدة ساعات، عن أغلب أحياء المدينة، على غرار الحي السكني القديم والأحياء المجاورة له، وهو ما جعل معاناة السكان تتضاعف بسبب الظلام والجفاف اللذين رافقا العواصف الرملية التي حولت المدينة خلال الفترة المسائية إلى مدينة أشباح.

وتضررت عدة سيارات بعد بسبب سقوط أغصان الأشجار عليها، فضلا عن انهيار الجدار الخارجي للمعهد الوطني للتكوين المهني محمد العيد محجوبي بحي 40 مسكنا. كما ضربت، أمس، جميع بلديات المقاطعة الإدارية للمغير بالوادي، رياح قوية مصحوبة بزوابع رملية، تسببت في سقوط العديد من الجدران القديمة ببلدية تندلة وسقوط العديد من الأشجار بمدينة المغير وجامعة.

كما تسببت كذلك في سقوط كابل كهربائي ذي ضغط عالٍ ببلدية أم الطيور، وانقطاع التيار الكهربائي بجميع بلديات المقاطعة الإدارية لمدة حوالي 5 ساعات متتالية.

مصرع شابين بغرداية ونجاة 3 نسوة اختناقا بالغاز في برج بوعريريج

وكشفت مصالح الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج أمس، عن تسجيل عدة تدخلات مصحوبة بعمليات استطلاع وإجلاء لمركبات وفتح طرق، على إثر التقلبات الجوية الأخيرة، أين تم إسعاف 3 نسوة اختنقن بالغاز تتراوح أعمارهن بين 26 و30 سنة على مستوى منطقة الثنية التابعة لبلدية تقلعيت.

وتدخلت الوحدات العملية للحماية المدنية أيضا بكل من برج زمورة والجعافرة وكذا تقلعيت وزنونة، إضافة إلى برج الغدير وخليل وكذا ثنية النصر وتسامرت، لإجلاء 16 سيارة وشاحنتين وجرار، إضافة إلى إجلاء 6 مواطنين بمنطقة السمطة التابعة لبلدية ثنية النصر، بعد أن حاصرتهم الثلوج.

وفي ولاية غرداية، لقي مساء أول أمس شابان في مقتبل العمر مصرعهما، فيما أصيب آخران بجروح وكسور وصفت بالخطيرة، وذلك بعد انهيار جدار في أحد أحياء بلدية العطف بولاية غرداية، ووقعت الحادثة عقب هبوب رياح قوية ومفاجئة بينما كان الشبان الأربعة يلعبون كرة القدم.

واضطروا للاحتماء بأحد الجدران القريبة من مكان الملعب، حيث انهار الجدار بسبب قوة الرياح، مخلفا قتيلين بعين المكان، وهو مغترب يقطن بمرسليا في فرنسا من مواليد 1998، وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم شاب أصيب بجروح خطيرة وافته المنية بعد ذلك.

وفي ولاية سطيف، تسببت التقلبات الجوية في غلق العديد من الطرقات عبر مختلف البلديات، كما شهدت انقطاعا في التزود بالكهرباء، منذ ليلة السبت إلى الأحد، قبل أن يتدخل أعوان مؤسسة سونلغاز صبيحة الأحد لإصلاح الأعطاب.

وتم تسجيل شلل في حركة المرور بالطرقات الوطنية، على غرار الطرق الوطنية رقم 77 و75 و9، وهو ما حال من دون التحاق عدد كبير من العمال والموظفين بمناصب عملهم.

مياه الأمطار تغزو المنازل بتيسمسيلت وحوادث المرور تخلّف 3 جرحى

وبولاية تيسمسيلت، خلّفت الأمطار الغزيرة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، تسرّب كميات معتبرة من المياه داخل المنازل وعدد من المرافق العمومية، مع تسجيل حوادث مرور، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لفتح الطرقات والمسالك وتصريف المياه.

ومن بين المناطق المتضررة مركز تخزين وتوزيع الوقود التابع لشركة «نفطال»، الواقع ببلدية تيسمسيلت، ومحطة ضخ المياه ببلدية سيدي عابد وكذا المنطقة الصناعية لبلدية خميستي، حيث تدخلت الحماية لتصريف المياه بعد تراكم الأوحال وركود كميات كبيرة من مياه الأمطار.

كما شهد دوار أولاد عائشة ببلدية لرجام تسرب كميات كبيرة من المياه إلى عدد من منازل المواطنين، الأمر الذي استدعى تدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لذات البلدية مدعمة بالوحدة الرئيسية، في حدود منتصف الليل، أين تم استخراج كميات كبيرة من المياه من المنازل.

وأصيب 3 أشخاص في حوادث مرور متفرقة وقعت خلال 48 ساعة الماضية، حسب مصالح الحماية المدنية، التي سجلت 15 تدخلا، وهذا بكل من عاصمة الولاية التي سجل بها حادثان، وآخر في قرية بن عشيبة، أصيب فيه شيخ في الـ60 من العمر بإصابات مختلفة، بعد أن صدمته سيارة، كما تسبب سقوط أشجار في تضرر مركبتين.

وقد عاشت ولاية المسيلة ليلة أول أمس حالة من الذعر والخوف بعد هبوب رياح قوية اجتاحت عدة بلديات، خاصة الجنوبية منها، على غرار أمجدل وتامسة وسليم والخبانة وبوسعادة ومحمد بوضياف وبن سرور وغيرها، بسبب الرياح التي خلفت انقطاعات في الكهرباء وتساقط الأشجار.

الرياح تلحق أضرارا كبيرة بـ10 بيوت قصديرية وانهيارات صخرية في البليدة

تسببت الرياح القوية التي شهدتها ولاية البليدة في أضرار مادية من دون تسجيل أية خسائر بشرية، حيث خلفت الرياح تضرر 10 بيوت قصديرية متواجدة بمحاذاة واد شفة وواد بني عزة بالبليدة، بالإضافة إلى بعض الأشجار التي اقتلعت من جذورها.

كما تسببت الانهيارات الصخرية بسبب تهاطل الأمطار الغزيرة في قطع الطريق الوطني رقم 1 على مستوى منطقة شفة الرابط بين المدية والبليدة، أين تعطلت حركة المرور بالطريق لأزيد من ساعة، لتتدخل السلطات المحلية ومديرية الأشغال العمومية بتجنيد كامل الوسائل لإزالة الصخور وإعادة فتح الطريق مجددا أمام مستعمليه.

وفي بني صاف بعين تموشنت، أدت الأمطار المتساقطة والرطوبة الزائدة إلى انهيار العديد من الصخور والتربة على مستوى الطريق الساحلي الرابط بين شاطئ سيدي بوسيف وميناء بني صاف لذات المدينة، مما جعله يهدد المارة ومستعملي الطريق.

بيوت قصديرية تغرق وسكانها يبيتون في العراء بتيزي وزو

وفي ولاية تيزي وزو، تسببت التقلبات الجوية في حالة من الفوضى وفرضت حالة طوارئ قصوى لدى المواطنين، حيث قضوا ليلة بيضاء لعدم قدرتهم على المبيت داخل منازلهم التي غمرتها المياه وانهيار بعضها بفعل الرياح القوية التي تسببت في اقتلاع الأشجار، كما عرفت منطقة واد فالي نفوق الأسماك، حيث طفت من داخل سد المنطقة ووصلت إلى غاية الطريق.

وفي البويرة، كشف مسؤول خلية الاعلام بالحماية المدنية عن تسجيل عدة حوادث مرور جراء الأمطار المتساقطة وكذا الرياح العاتية التى اجتاحت البويرة، ليلة السبت، وتسببت في انحراف 3 سيارت وشاحنة بالطريق السيار في كل من بشلول والأخضرية وقادرية، كما تم إحصاء 16 جريحا إصاباتهم متفاوتة، أين تم نقلهم إلى مصلحتي الاستعجالات في كل من البويرة والأخضرية، حيث غادر أغلب الجرحى الاستعجالات.

فيما اجتاحت الأمطار البيوت الطوبية براس البويرة وبن عبد الله وأولاد بليل، لاسيما البنايات الموجودة على ضفاف النهر المحاذى للسكان، حيث قضى السكان ليلة بيضاء خوفا من اجتياح مياه الوادي لمساكنهم.

أما الثلوج فقد غمرت الطريق الوطني رقم 30 المؤدي إلى تكجدة من جهة تيزى نكولا بنواحي سحاريح واغبالو شرق البويرة، والطريق الوطني 33 الرابط بين حيزر وتكجدة شرق البويرة، كما غطت الثلوج قرى ديرة وحاصرتها، مما تطلب تدخل الجنود ومصالح الأشغال العمومية لفتح الطريق الرئيسي المؤدى إلى القرى النائية.

البرد يثير حالة طوارئ والرياح تخلف خسائر في السفن والقوارب بتيبازة

عاش سكان الجهة الشرقية لولاية تيبازة حالة هلع وخوف خاصة من قبل أصحاب المساكن الهشة، إثر الاضطراب الجوي الذي عاشته الولاية خاصة بتساقط كميات كبيرة من البرد، الذي خلف خسائر كبيرة في المجال الفلاحي، خاصة لدى منتجي الفرولة والخضر، كما تسبب البرد في خسائر بالبيوت البلاستيكية المنتشرة عبر مزارع الولاية.

الرياح القوية هي الأخرى أحدثت حالة طوارئ حقيقية وسط أصحاب السفن والقوارب المركونة في موانئ بوهارون وتيبازة وشرشال، حيث علمت «النهار» في هذا الإطار بأن ما لا يقل عن 20 سفينة و30 قارب صيد، تعرضت لتصدعات وخسائر في العتاد، خاصة أن سرعة الرياح كانت قوية بالجهة الشرقية للولاية.

حيث سجل ميناء بوهارون تحطم سفينة صيد بسبب الرياح التي دفعتها نحو الارتطام بالجدار الإسمنتي للميناء، وأبلغ صيادون في سيدي غيلاس وحجرة النص عن اختفاء قواربهم التي كانت مركونة بالقرب من الشواطئ، حيث سحبتها الأمواج ودفعتها الرياح نحو وجهات مجهولة.