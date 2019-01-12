سجلت مصالح الأمن الوطني، في 48 ساعة الأخيرة، وعبر كامل التراب الوطني 25 حادث مرور، نجم عنه وفاة شخصين و27 جريح.

وأفاد بيان من ذات المصالح، أن التقلبات الجهوية التي عرفتها بعض مناطق الوطن، المتميزة بتهاطل الغزيز للأمطار وتساقط كثيف للثلوج، هوالسبب المباشر في هاته الحوادث.

كما أوضح ذات البيان، أنها تدخلت في 200 حادث ضمن إقليم الإختصاص، وذلك لفتح الطرقات وضمان الإنسابية المرورية، خلال نفس الفترة.

هذا وجددت المديرية العامة للأمن الوطني، دعواتها لمستعملي الطريق العام، لاسيما السائقين، بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء التنقلات، مع إلزامية المراقبة الدورية للمركبة.