قتيلان و29 جريح في حوادث مرور متفرقة خلال أربعة أيام في سطيف

سجلّت،مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف، خلال الأربعة الأيام الأخيرة 17 حادثا مروريا، خلف مقتل شابين وإصابة 29 آخرين منها 4 حالاتهم خطيرة.



و حسبما أفاد به بيان الحماية، فإنّ أبرز حادث وقع على الطريق الوطني رقم 75 بقرية الموان بالأوريسيا، حيث نجم عن اصطدام 3 مركبات.

وخلف الحادث وفاة شاب في عين المكان بالغ من العمر 19سنة من عين عباسة، وكذا وفاة شاب ثاني 24سنة في المستشفى متأثرا بالإصابات.

وتعرض ثالث في ذات الحادث كهل 59سنة لإصابات متعددة خطيرة، وقد تم إسعاف ونقل الضحايا إلى المستشفى الجامعي سطيف.