قتيلان و3 جرحى في إصطدام سيارة بشجرة في وهران

لقي اليوم في حدود الساعة التاسعة وربع ليلا شخصان حتفهما وإصابة 3 آخرين. في حادث مرور مريع على مستوى الطريق الولائي رقم 46 بلدية حاسي بونيف دائرة بئر الجير في وهران. بعد إنحراف سيارة واصطدامها بشجرة.

وحدات الحماية المدنية وفور إبلاغها بالحادث تنقلت إلى عين المكان. أين تم تسجيل مصرع شخصين من جنس ذكر يبلغان حوالي 30 سنة من العمر .تم تحويل جثتيهما الي مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو.

فيما اصيب ثلاثة اخرين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة. تم إسعافهم قبل نقلهم الي استعجالات نفس المستشفى.

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لقي 3 أشخاص حتفهم، وأصيب آخر، إثر حادث إنحراف سيارة تبعه إصطدام بشجرة بالطريق الوطني رقم 44 بمنطقة العايب عمار، ببلدية برحال في عنابة.