قتيلان و3 جرحى في حادث مرور ببني عباس

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد في وفاة شخصين وإصابة 3 ٱخرين بجروح متفاوتة.

ووقع حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 50 الرابط بين ولايتي بشار وتندوف بالضبط على مستوى المكان المسمى عڨلة البرابر.

وحسبما كشفت عنه مصالح الدرك وحسب المعلومات الأولية فقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة أخرين بجروح.

من جهتها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتبلبالة متواجدة بالمكان للقيام بالإجراءات اللازمة و تسهيل حركة المرور.

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