قتيلان و3 جرحى في حوادث مرور متفرقة بسيدي بلعباس

لقي شخصان حتفهما فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر ثلاثة حوادث مرورمتفرقة سجلت بولاية سيدي بلعباس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة .

وحسب الحماية المدنية فقد وقع حادث في حدود التاسعة ليلا بالطريق السيار شرق غرب ببلدية حاسي زهانة في دائرة ابن باديس.

وتمثل اصطدام سيارة نفعية بشاحنة حيث تسبب في هلاك سائق السيارة والمرافق له في عين المكان وإصابة آخر بجروح.

أين تم نقل جثثي الضحيتين البالغين من العمر45 و36 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي “عبد القادر حساني”لسيدي بلعباس.

كما تم تسجيل حادث مرور آخر في حدود السابعة مساء إثر اصطدام سيارة بدراجة نارية ببلدية سيدي بلعباس.

حيث خلف إصابة سائق الدراجة بجروح في حين سجل حادث المرور الثالث في حدود التاسعة ليلا.

إثر انزلاق سيارة بالطريق الوطني رقم 13 ببلدية بن عشيبة الشيليا حيث أصيب شخص بجروح.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقات لمعرفة أسباب الحوادث.