قتيلان و4 جرحى إثر انفجار للغاز داخل مسكن بباتنة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انفجار الغاز داخل مسكن ببلدية تازولت ولاية باتنة.

وشهدت منطقة طريق تازولت بدائرة باتنة، حادثا مأساويا تمثل في انفجار للغاز داخل أحد المساكن. ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووفقًا للمعلومات الأولية، وقع الإنفجار في ظروف لا تزال محل تحقيق، حيث خلّف أضرارًا مادية معتبرة بالمكان. وسط حالة من الهلع في أوساط السكان المجاورين.

وقد تنقلت على الفور فرق الحماية المدنية إلى موقع الحادث بطريق تازولت، أين باشرت عمليات الإسعاف ونقل المصابين إلى المؤسسة الاستشفائية، إلى جانب تأمين المكان.

ولا تزال العملية متواصلة بعين المكان، في وقت باشرت فيه الجهات المختصة تحقيقا معمقا لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه بدقة.

