قتيلان و4 جرحى اثر اصطدام بين سيارتين في مسعد

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة اثر اصطدام بين سيارتين بولاية مسعد.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 04سا و10د ، من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وسيارة نقل جماعي على مستوى الطريق الولائي رقم 189 بمنطقة عمرة، بلدية ودائرة مسعد.

خلّف الحادث وفاة شخصين يبلغان من العمر 35 سنة في عين المكان، حيث تم نقلهما وتحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مسعد. و إصابة 04 أشخاص (تتراوح أعمارهم ما بين 20 و42 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة. حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية ونقلوا إلى مستشفى مسعد.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور