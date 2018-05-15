قتيلان و4 جرحى في حادثي مرور بمستغانم

لقي شخصان حتفهما وأصيب أربعة اخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور منفصلين وقعا مساء أمس الاثنين بولاية مستغانم.

وحسب الحماية المدنية فإن الحادث الاول وقع في حدود 17 :30 د مساءا إثر بالطريق الرابط بين بلدية فرناكة وقرية “بن ياحي” بلدية الحسيان جنوب غرب مستغانم.

وتمثل الحادث في إصطدام سيارتين سياحيتين بشاحنة، وأسفر في وفاة شخص وأربعة جرحى.

بينما وقع الحادث الثاني في حدود الساعة 21 :30 د ليلا بالطريق الرابط بين مدينتي مستغانم ومزغران.

ووهذ إثر سقوط شاب كان على متن دراجة هوائية من منحدر.