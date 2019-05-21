قتيلان و4 جرحى في حادثي مرور منفصلين بسطيف

لقي شخصان مصرعهما في مجزرة مرورية وقعت اليوم الثلاثاء، شهدتها ولاية سطيف، حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان، أن الحادث وقع وقع بين منطقة رمادة و عين لحجر عصر اليوم، اثر اصطدام شاحنة للوزن الثقيل بحافلة من نوع “هاربين”.

مخلّفا وفاة شخصان وهما شابان في العقد الثاني من العمر، ينحدران من بلدية عين أزال. استنادا لذات المصدر.

وسجلت الحماية المدنية تدخلها بتحويل جثة الضحيتان لمصلحة حفظ الجثث، فيما فتحت المصالح الأمنية

والمختصة اقليميا تحقيقا في حيثيات واسباب الحادث، يضيف البيان.

وفي نفس السياق، خرجت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية امبارك صحراوي بسطيف صبيحة اليوم لأجل حادث اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بشاحنة لنقل العمال.

وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بعراعير بلدية اولاد صابر خلف إصابة سائق شاحنة و 4 عمال الصيانة لمصالح الاشغال العمومية بإصابات مختلفة.

وقد تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى العلمة، استنادا لذات البيان.