قتيلان و4 جرحى في حادث إنقلاب سيارة بتندوف

لقي شخصين حتفهما فيما أصيب 4 أخرين بجروح إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 50 بتندوف.

وتدخلت مصالح الحامية المدنية في حدود الساعة 13سا و56 دقيقة، من أجل حادث إنحراف وانقلاب سيارة ببلدية أم العسل.

وخلف الحادث وفاة شخصين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 4 آخرين في حالة حرجة تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

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