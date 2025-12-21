قتيلان و4 جرحى في حادث مرور بالأغواط

لقي شخصان حتفهما وأصيب 4 آخرون على إثر وقوع حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 23، ببلدية قلتة سيدي سعد بولاية الأغواط.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 23. بلدية ودائرة قلتة سيدي سعد.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر و طفل تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

