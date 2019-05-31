قتيلان و4 جرحى في حادث مرور بالبيض

لقي شخصان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بالمدخل الجنوبي لبلدية البيض.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع مساء أمس الخميس بالطريق الوطني رقم 47 على بعد 18 كلم جنوب عاصمة ولاية البيض.

حيث نجم عن اصطدام بين سيارة وشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وقد خلّف الحادث وفاة شخصين “طفلة ورجل” دقائق فقط بعد تحويلهما نحو مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية.

وذلك بعد تعرضهما لإصابات خطيرة، وفقا لذات المصدر، كما تم تسجيل إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

هذا وقد تم تحويلهم نحو نفس المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج، استنادا لنفس المصدر.

من جانبها فتحت مصالح الامن المختصة إقليميا تحقيقا في ملابسات الحادث، يُبرز البيان.