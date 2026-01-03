قتيلان و4 جرحى في حادث مرور بالمنيعة

توفي شخصان وأصيب 4 آخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01، ببلدية المنيعة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 07سا46د لأجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 01، ببلدية ودائرة المنيعة.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 04 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

