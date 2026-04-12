قتيلان و4 جرحى في حادث مرور ببومرداس

لقي شخصان حتفهما وأصيب 4 آخرين في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بالمكان المسمى أولاد والي، ببلدية الأربعطاش ولاية بومرداس.

من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تصادم بين سيارتين وشاحنة ذات مقطورة. على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بالمكان المسمى أولاد والي، بلدية الأربعطاش دائرة خميس الخشنة.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخصين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 04 آخرين. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

