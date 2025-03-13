قتيلان و4 جرحى في حادث مرور بتيارت

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة إثر اصطدام بين 3 سيارات في ولاية تيارت.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 13سا 14د من أجل حادث إصطدام تسلسلي بين 03 سيارات على مستوى الطريق الوطني رقم 14، بلدية و دائرة آبلسة.

وخلف الحادث وفاة شخصين تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة 04 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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