قتيلان و4 جرحى في حادث مرور بتيارت

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر اصطدام بين سيارتين في تيارت.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة 12سا 52د من أجل حادث اصطدام بين سيارة أجرة و سيارة سياحية بمنطقة شعبة الحجل. الطريق الوطني رقم 14 بلدية عين الحديد دائرة فرندة.

خلّف الحادث كحصيلة أولية وفاة شخصين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 04 آخرين “في حالة حرجة” تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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