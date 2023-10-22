قتيلان و5 جرحى في اصطدام تسلسلي لأبعة سيارات بالبليدة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، حادث مرور مميت على مستوى الطريق السريع شرق غرب. بلدية شفة دائرة موزاية ولاية البليدة، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.

وأوضحت ذات المصادر أن الحادث تمثل في تصادم تسلسلي لـ 04 سيارات. على مستوى الطريق السريع شرق غرب بلدية شفة دائرة موزاية.

حيث خلف الحادث حالتا وفاة تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث و 05 جرحى (03 في حالة حرجة). تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.