قتيلان و5 جرحى في حادث اصطدام 3 سيارات بالمدية

لقي شخصين حتفهما فيما اصيب 5 اخرين بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم الجمعة الطريق الوطني رقم 01 بالمدية.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع على الساعة 21 و10 د بالمكان المسمى دورة الشيخ بن عيسى، بلدية ودائرة المدية

وتمثل الحادث في في اصطدام بين 3 سيارات وأسفر عن وفاة شخصين الأوّل يبلغ من العمر 26 سنة توفي بعين المكان.

فيما توفي الضحية الثاني والبالغ من العمر 21 سنة لاحقا بالمستشفى.

كما خلف الحادث إصابة 5 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين “سنتين و36 سنة” ونقلوا إلى مستشفى المدية.