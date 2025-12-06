قتيلان و5 جرحى في حادث مرور بأدرار

قتل شخصان وأصيب 5 آخرين، في حادث مرور مميت، وقع صبيحة اليوم السبت، على مستوى طريق الوئام ببلدية رقان في ولاية أدرار.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا40د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة .على مستوى طريق الوئام بلدية ودائرة رقان.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 05 آخرين. تم إسعافهم و نقله إلى المستشفى المحلي.

