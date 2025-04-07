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أخبار الجزائر

قتيلان و5 جرحى في حادث مرور بتمنراست

بقلم أمينة داودي
قتيلان و5 جرحى في حادث مرور بتمنراست
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تسبب حادث مرور وقع اليوم الإثنين بولاية تمنراست في وفاة شخصين، وإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة. 

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 09سا00د، من أجل حادث إنحراف و انقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بلدية عين امقل دائرة تامنغست.

وخلف الحادث وفاة شخصين تم نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 05 اخرين بجروح مختلفة، تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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