قتيلان و5 جرحى في حادث مرور بعين الدفلى

الحادث نجم على إثر اصطدام تسلسلي لحافلة وسيارتين وشاحنة نصف مقطور.
تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، عصابة مكونة من 6 أشخاص من بينهم امرأة مطلقة بجناية تكوين مجموعة أشرار بغرض الإعداد لجناية، والسرقة بالتعدد مع…
توفي شخصين وأصيب 5 آخرون في حادث مروري بأولاد مهدي ببلدية الحسينية بعين الدفلى.
الحادث نجم على إثر اصطدام تسلسلي لحافلة وسيارتين وشاحنة نصف مقطور.
تدخلت،مساء أمس الثلاثاء، فرقة الحماية المدنية ببلدية بوعلام لرفع جثة شخص وهو طبيب بيطري يبلغ من العمر نحو 59 سنة متوفي بمنزله.
وحسب المعلومات الأولية، فالجثة…
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