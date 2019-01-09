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قتيلان و5 جرحى في حادث مرور بعين الدفلى

أخبار الجزائر
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قتيلان و5 جرحى في حادث مرور بعين الدفلى
بقلم شهرزاد مزياني

توفي شخصين وأصيب 5 آخرون في حادث مروري بأولاد مهدي ببلدية الحسينية بعين الدفلى. 

 الحادث  نجم على إثر  اصطدام تسلسلي لحافلة وسيارتين وشاحنة نصف مقطور.


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