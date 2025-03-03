قتيلان و6 جرحى إثر انقلاب سيارة بتامنغست
بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية بتامنغست، ظهيرة اليوم الإثنين، حادث مرور مميت وقع بالمكان المسمى طريق سيلسكين على بعد حوالي 70 كلم من الولاية، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين.
وأوضحت المصالح نفسها أنها تدخلت على الساعة 13سا45د، من أجل حادث انحراف و انقلاب سيارة. بالمكان المسمى طريق سيلسكين على بعد حوالي 70 كلم من الولاية، ببلدية و دائرة تامنغست.
حيث خلف الحادث وفاة شخصين 02 و إصابة 06 آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي. أما الضحيتين المتوفيتين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.
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