قتيلان و6 جرحى في حادث اصطدام سيارتين كانتا تسيران في الطريق المعاكس بتيبازة

لقيت أم و ابنتها حتفهما و أصيب 6 أشخاص أخرين في حادث اصطدام سيارتين سياحيتين وقع مساء أمس الثلاثاء بأحمر العين جنوبي تيبازة.

حسب علم اليوم الأربعاء لدى مصالح الدرك الوطني.

ووقع الحادث بسبب اصطدام سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في الإتجاه المعاكس بحوش خمسة شهداء على مستوى الطريق الولائي الرابط بين سيدي راشد و مدينة أحمرالعين.

و كانت على متن السيارة، التي كانت تقل عائلة كاملة الأم البالغة من العمر 54 سنة حيث توفيت في عين المكان جراء إصابة على مستوى الرأس.

فيما هلكت إبنتها البالغة من العمر 20 سنة متأثرة بجروح خطيرة بمستشفى أحمر العين، فيما يخضع الأب و إبنه للعلاج

حسب ذات المصدر.

و أصيبت عائلة ثانية تتكون من أربعة أفراد كانت على متن سيارة سياحية أخرى بجروح وصفت بالخفيفة.

حيث خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.