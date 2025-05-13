قتيلان و6 جرحى في حادث مرور بالعاصمة

لقي شخصان حتفهما وأصيب 6 آخرين بجروح متفاوتة جراء وقوع حادث مرور مميت على مستوى الطريق السريع بمحول برج الكيفان، بلدية الدار البيضاء بالعاصمة.

واوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا 33د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة لنقل الجماعي. على مستوى الطريق السريع بمحول برج الكيفان، بلدية ودائرة الدار البيضاء.

مشيرة ان الحادث خلف وفاة شخصين تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 06 آخرين بجروح مختلفة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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