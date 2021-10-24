قتيلان و6 جرحى في حادث مرور بولاية المغير

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين بجروح، في حادث مرور وقع اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي المغير و الوادي.

الحادث وقع على مستوى بلدية أم الطيور، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح مختلفة.

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