قتيلان و8 جرحى في حادث مرور بالمسيلة

أفادت مصالح الحماية المدنية اليوم الإثنين، عن وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث مرور بولاية المسيلة.

وحسب ذات المصدر، فإن الحادث الذي وقع بالمكان المسمى الحافي بالطريق الوطني رقم 8 ببلدية ودائرة أولاد سيدي ابراهيم ببوسعادة بولاية المسيلة،

أسفرعن مقتل شخصين وإصابة وإصابة 5 آخرين بجروح.

وأضاف ذات المصدر، أن الحاث نجم عن اصطدام بين سيارة سياحية من نوع داسيا لوقان وشاحنة ذات مقطورة من نوع دايو

تسبب في مقتل شخصين تترواح أعمارهما مابين 40 و42 سنة وإصابة 5 آخرين تترواح اعمارهم 24 و42 سنة .

وتدخلت مصالح الحماية المدنية التي قامت بإسعاف الضحايات ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي ذات السياق، تدخلت الحماية المدنية في حادث مرور و بوسط مدينة المسيلة بالقرب من مدرسة التكوين في الشبه الطبي

ونجم الحادث عن اصطدام بين سيارتين سياحيتين من نوع بيجو بارتنار وبيجو من نوع 207

وأسفر الحادث عن اصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 سنة و37 سنة

تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى الزهراوي بالمسيلة .