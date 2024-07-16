قتيلان وجريحان في حادث اصطدام بين سيارتين بتلمسان

لقي شخصين حتفهما فيما أصيب إثنين أخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 107 ببلدية ودائرة سيدي الجلالي ولاية تلمسان.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 19سا و55دقيقة، من اجل حادث اصطدام بين سيارتين ببلدية و دائرة سيدي الجلالي

وخلف الحادث وفاة شخصين وإصابة إثنين آخرين يبلغا من العمر 11سنة و34سنة تم إسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي.

أما الضحيتين المتوفيتين يبلغان من العمر 34 سنة و45سنة تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.