قتيل.. طرقات مغلقة وإنقاذ العشرات حاصرتهم الثلوج

عثرت عناصر الحماية المدنية لدائرة “سيدي امحمد بن علي” بولاية غليزان، أمس، على جثة شاب محصورة بين الحجارة في وادي “شعبة مرسى الذيب” بدوار “الدرابلية” بإقليم بلدية “مديونة” في الجهة الشمالية لولاية غليزان.

وحسب مصادر محلية، فإن الضحية جرفته مياه الوادي جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة.

وحسب المعلومات التي بحوزة “النهار”، فقد تحركت عناصر الأمن برفقة عناصر الحماية المدنية والسلطات، للبحث عن الضحية الذي تم الإبلاغ من طرف أهله القاطنين في دوار “الدرابلية” عن فقدانه، مساء الخميس الفارط، ليتم العثور عليه جثة هامدة وعالقة وسط الحجارة على بعد 1.5 كلم من مقر مسكنه.

وجرى تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مازونة، في انتظار عرضها على الطب الشرعي.

الشلف.. التقلبات الجوية تتسبب في انقطاعات جزئية لحركة المرور

وفي ولاية الشلف، تسببت التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط أمطار غزيرة على مختلف مناطق الولاية، منذ مساء أمس الخميس، في تسجيل انقطاعات جزئية لحركة المرور على مستوى 5 طرقات في كل بلديات “تنس، بوزغاية، تلعصة، تاجنة والظهرة”.

فعلى الطريق الولائي بين “تلعصة” و”تاغزولت”، تسببت الأمطار الغزيرة في حصول انهيار صخري، أين تدخلت مصالح الحماية المدنية والدرك إلى جانب مصالح الأشغال العمومية والبلدية لإزالة الحجارة وتأمين حركة المرور.

أما في بلدية تنس، فقد تمّ تسجيل تساقط الحجارة على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بمنطقة “قيصر” في بلدية تنس، فيما تم تسجيل انقطاعات جزئية في كل من الطريق البلدي الرابط بين “تاجنة” و”بقعة الدرايز”، جراء انهيار منشأة فنية، والطريق البلدي الرابط بين منطقتي “الخربة” و”العطاطفة” في بلدية “بوزغاية” بسبب انهيار التربة.

وأشارت ذات المصادر، إلى ارتفاع منسوب “وادي جعران” على مستوى قرية “أولاد بوزيان” ببلدية “الظهرة”، مما تسبب في فيضان الوادي وانقطاع طريق القرية لساعات، في وقت تدخلت مصالح الحماية والدرك الوطني لمساعدة المواطنين على المرور لقضاء حاجياتهم.

الثلوج تتسب في غلق العديد من الطرقات بولايتي البليدة وتيبازة

وفي ولايتي البليدة وتيبازة، تسبب التساقط الكثيف للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن، ليلة الخميس إلى الجمعة، في غلق العديد من الطرقات وانجراف للتربة.

وحسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فقد تدخلت الفرقة الإقليمية للدرك في “الشريعة”، لفتح الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين “الشريعة” والبليدة، وإجلاء مستعملي الطريق جراء تساقط الثلوج، فيما وقع حادث مرور في الطريق السيار شرق – غرب في شطره الرابط بين بلديتي الشفة والعفرون، بالضبط عند مركز الدفع في العفرون باتجاه عين الدفلى، حيث أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وفي “الداموس” بإقليم ولاية تيبازة، تدخلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لفتح الطريق الولائي رقم 3 الرابط بين “الداموس” و”بني ميلك” على مستوى حي “أكلي سليمان”، بسبب سقوط الأشجار على جنبات الطريق، مما أدى إلى عرقلة حركة السير.

ونبّهت مصالح الدرك مستعملي الطرقات، إلى أخذ الحيطة والحذر، مع رفع درجة التركيز أثناء السياقة وتخفيض السرعة قدر الإمكان، خصوصا في الطرقات المحاذية للمنحدرات الجبلية والتلال لتجنب خطر تساقط الحجارة وانزلاقات التربة على الطريق، نظرا إلى كمية التساقط التي تشهدها معظم مناطق الوطن، خصوصا الأمطار.

ڤالمة.. غلق عدة محاور رئيسية وثانوية في المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر

وفي ولايات الشرق، وتحديدا في ڤالمة، أدت الثلوج المتساقطة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، على المنطقة، إلى غلق عدة محاور رئيسية وثانوية في المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر، حيث عرفت مدينة “بن جراح” غلق الطريق الولائي 162 في جزئه الرابط بين منطقة “عين الصفراء” و”ماونة”، أين تدخلت مصالح الحماية المدنية برفقة مديرية الأشغال العمومية لفتح الطرقات التي توقفت بها حركة السير باستعمال كاسحات الثلوج من أجل فك العزلة ومساعدة المواطنين الذين توافدوا بكثرة من أجل الاستمتاع بالثلج، وهو نفس الشيء الحاصل لبعض الطرق الولائية والوطنية الأخرى، على غرار الطريق الوطني رقم 80 بين ڤالمة وسوق أهراس، على مستوى مناطق “عين الصندل”، و”ويدان العجول” وبعض المشاتي المجاورة لها.

باتنة.. الحماية المدنية تتدخل لازالة صقيع الجليد والثلوج عن الطرقات

وفي ولاية باتنة، تدخلت، أمس الجمعة، مصالح الحماية المدنية لدائرة “آريس” من أجل إزالة صقيع الجليد، وحتى الثلوج عن الطرقات بعدد من المناطق الشمالية، حيث شهدت عدد من الطرقات صعوبات في حركة المرور، مما استدعى استعمال مختلف الآليات المطلوبة لتسهيل سير الكثير من المركبات.

ومن بين المناطق التي عرفت صعوبة في الحركة، مرتفعات “ثنية عين الطين” على ارتفاع 1805 متر عبر الطريق الوطني رقم 31 في المقطع العابر لبلدية “آريس”.

كما شهدت جميع بلديات ولاية باتنة، أمس، انخفاضا جد محسوس في درجات الحرارة، بعد تشكل طبقات الجليد وسقوط ثلوج بالجهة الشمالية للولاية الخامسة، مما استدعى من مصالح الحماية التكثيف من الحملات التحسيسية في الطرقات ودعوة السائقين إلى أخذ كامل الحيطة لتفادي الوقوع في الحوادث، مؤكدة في الوقت نفسه، أنه يمنع على المغامرين الصعود إلى المرتفعات والجبال خوفا من فقدانهم في ظل الأحوال الجوية السيئة.

تيزي وزو.. تسجيل حوادث لمواطنين ومستعملي الطريق بعدما علقوا في عدة مناطق شهدت تساقط الثلوج

وفي ولاية تيزي وزو، سجلت مصالح الحماية المدنية العديد من التدخلات التي تدخل في إطار مواجهة مخلفات التقلبات الجوية وتساقط الثلوج في المرتفعات، حيث تم الإعلان عن تسجيل حوادث لمواطنين ومستعملي الطريق بعدما علقوا في عدة مناطق شهدت تساقط الثلوج، على غرار “الأربعاء ناث إيراثن”، “عين الحمام” و”بني يني”.

وحسب مديرية الحماية المدنية، فإن عناصرها التابعين لوحدة “الأربعاء ناث إيراثن”، تدخلوا بمعية رئيس الوحدة على مستوى منطقة “آيت عڨاشة” و”إيشرظن” لتقديم يد المساعدة لسائقين علقت مركباتهم.

كما تدخلت الحماية المدنية، ليلة أول أمس، في الطريق الجديد بمنطقة “آيت رڨان بحيرة اڨلميم” في الحدود الفاصلة بين ولاية البويرة، غير بعيد عن جبال تيكجدة، من أجل إنقاذ مواطنين وعائلات علقت داخل مركباتهم.

البويرة.. إنقاذ 6 شباب علقوا في المرتفعات الجبلية بمنطقة “شالي دي كاف” و”حلوان”

وفي ولاية البويرة، تمكنت عناصر فرقة التسلق في الأماكن الوعرة التابعين للحماية المدنية، صباح أمس، من إنقاذ 6 شباب، تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة، علقوا في المرتفعات الجبلية بمنطقة “شالي دي كاف” و”حلوان” على بعد 12 كلم من المركز السياحي لتيكجدة.

وأوضحت مصادر “النهار”، أن عملية الإنقاذ التي تمت في حدود الساعة 11 صباحا، تمت بعد تلقي نداء نجدة، أعقبه تحديد مكان تواجد 6 أشخاص تاهوا وعلقوا وسط الثلوج في مرتفعات تيكجدة.

وأضافت مصادر “النهار”، أن الضحايا الستة ينحدرون من منطقة العلمة شرق البلاد، وتم تحديد موقع تواجدهم باستعمال تقنية تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، لكون الضحايا ليسوا من المنطقة ولا يعرفون جغرافيتها.

وبعد سير على الأقدام عدة كيلومترات عبر ممرات جبلية وعرة، تمكن أعوان الحماية المدنية من العثور على الشباب الستة في حالة مزرية، بعدما قضوا ليلة كاملة في الخلاء عرضة للبرد، ليجري تحويلهم إلى مركز الحماية المدنية، أين تم تقديم العناية والمساعدة لهم، قبل تحويلهم إلى العيادة متعددة الخدمات في “حيزر” للتكفل بهم طبيا.

وإثر ذلك الحادث، أصدر والي البويرة، قرارا بمنع دخول المواطنين إلى منطقة تيكجدة ليلا، ويسري القرار الولائي من الساعة التاسعة ليلا إلى الثامنة صباحا.

وحسب مصادر “النهار”، فإن القرار الاحترازي الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين بالمنطقة السياحية تيكجدة، يقضي بمنع الولوج إلى المنطقة السياحية عبر كل المسالك المؤدية خلال الفترة الليلية، من الساعة التاسعة إلى غاية الثامنة صباحا، مع السماح للمواطنين في النهار بالتنقل، مع ترك المركبات الكبيرة، مثل الحافلات، خارج المنطقة تحسبا لأي طارئ.

وفي ولاية البويرة دائما، تم تسجيل غلق 3 طرقات وطنية بسبب تراكم الثلوج، منها الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين البويرة وتيزي وزو، على مستوى المنطقة السياحية لتيكجدة التابعة لبلدية “الأصنام”، والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين البويرة وتيزي وزو، وبالضبط في منطقة “كولان” التابعة لبلدية “اغبالو”، وكذا الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، على مستوى “تيزي انكولان” التابعة لبلدية “اغبالو”.

وتم تجنيد كل الإمكانات المادية والبشرية التابعة للمصالح المعنية، كمصالح الأشغال العمومية، الحماية المدنية، البلديات، والدرك الوطني لإعادة فتح هذه الطرق في أقرب وقت ممكن.

وفي سور الغزلان، غمرت مياه الأمطار، نهار أمس، مقبرة “ذراع لحمر”، حيث تحوّلت المقبرة إلى بركة كبيرة جراء تسرب المياه، من قنوات الصرف الصحي وكذا الطرقات لعدم وجود بالوعات.