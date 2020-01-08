قتيل في إصطدام بين حافلة وسيارة بإليزي

لقي عشريني حتفه في حادث مرور وقع مساء اليوم الأربعاء على مستوى الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين إليزي وورقلة.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الحادث على بعد 40 كلم عن منطقة أوهانت التابعة لبلدية عين أميناس.

وتمثل في إصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تعمل خط إليزي – الوادي وسيارة سياحية نوع طيوطا “كورلا” تسير في الاتجاه المعاكس.

مما أدى إلى هلاك سائق السيارة بعين المكان فيما نجاء جميع ركاب الحافلة من الحادث.

وتدخل أعون الحماية المدنية للوحدة الثانوية بإوهانت لنقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين أميناس.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.