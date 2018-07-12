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قتيل في انحراف دراجة نارية بالوادي

أخبار الجزائر
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قتيل في انحراف دراجة نارية بالوادي
بقلم عبد العالي رحومة

 خلّف انحراف دراجة نارية بالطريق الوطني رقم 03  بالمكان المسمى قرية اغفيان بلدية سيدي عمران بالوادي، وفاة شخص بعد سقوطه من دراجة نارية.

حيث تم نقله بعين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية، كما فتحت عناصر الدرك تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث المميت.

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