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قتيل في حادث اصطدام سيارة بشاحنة بالوادي

الوطني
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قتيل في حادث اصطدام سيارة بشاحنة بالوادي
بقلم عبد العالي رحومة

لقي كهل يبلغ من العمر 59 سنة حتفة اثر حادث مرور مروع باصطدام مباشر بين سيارة سياحية وشاحنة وزن خفيف في الطريق الاجتنابي لعاصمة ولاية الوادي بالطريق الوطني رقم 16،

اين تدخل اعوان الحماية المدنية لنقل الضحية الذي لفظ انفاسه في الاستعجالات الطبية الثامن ماي 1945.

وفتحت مصالح الامن تحقيقا معمقا لتفاصيل الحادث المميت.

وتعرف مدينة الوادي حالة اكتظاظ مروري جراء توافد كبير للسواح واضافة للاعراس المقامة تزامنا مع عطلة الشتوية كما تبقى الطرقات الكارثية في المحاور الكبرى والعامل البشري ابرز اسباب الحوادث التي تتوالى.


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