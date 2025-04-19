قتيل في حادث دهس بالعاصمة

لقي شخص حتفه، في حادث مرور وقع لشخص بالطريق السريع الشمالي إتجاه الجزائر ديار الخمس، بلدية المحمدية بولاية الجزائر العاصمة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، ان الحادث تمثل في دهس سيارة لشخص بالطريق السريع الشمالي. إتجاه الجزائر ديار الخمس، بلدية المحمدية دائرة دار البيضاء.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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