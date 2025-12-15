إعــــلانات
أخبار الجزائر

قتيل في حادث دهس ببومرداس

بقلم عايدة.ع
قتيل في حادث دهس ببومرداس
  • 75
  • 0

لقي شخص حتفه في حادث مرور، وقع صبيحة اليوم الاثنين، لشخص بالطريق الاجتنابي زرالدة اتجاه ببودواو بولاية بومرداس.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، من أجل حادث دهس سيارة لشخص بالطريق الاجتنابي زرالدة اتجاه بودواو. ببلدية أولاد موسى، دائرة خميس الخشنة.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ  من العمر 82 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

رابط دائم : https://nhar.tv/Z6s8n
