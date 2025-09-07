قتيل في حادث دهس بميلة

لقي شخص حتفه صباح اليوم الأحد، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيّار شرق غرب اتجاه قسنطينة، بلدية شلغوم العيد بولاية ميلة.

وأشارت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا25د لأجل حادث دهس سيارة لشخص. على مستوى الطريق السيّار شرق غرب اتجاه قسنطينة، بلدية ودائرة شلغوم العيد.

حيث أكّدت أن الحادث خلّف وفاة شخص بعين المكان، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

