قتيل في حادث مرور بأدرار

لقي شخص حتفه جراء تعرضه لحادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بالمكان المسمى الوئام، ببلدية أدرار.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا50د لأجل حادث انحراف و انقلاب سيارة نفعية واشتعالها، على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بالمكان المسمى الوئام، بلدية ودائرة أدرار.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور