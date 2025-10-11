إعــــلانات
أخبار الجزائر

قتيل في حادث مرور ببجاية

بقلم عايدة.ع
لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع في الساعات الأولى من نهار اليوم السبت، على مستوى الطريق الوطني رقم 26، بلدية أوزلاقن بولاية بجاية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا07د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 26، بلدية ودائرة أوزلاقن.

حيث خلف الحادث وفاة شخص 01 بعين المكان،  تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

