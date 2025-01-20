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أخبار الجزائر

قتيل في حادث مرور ببشار

بقلم عايدة.ع
قتيل في حادث مرور ببشار
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لقي شخص حتفه في حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06  بلدية و دائرة العبادلة بولاية بشار.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 08سا 46د، من أجل حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين خط (بني عباس-بشار). و شاحنة و سيارة، بالطريق الوطني رقم 06  بلدية و دائرة العبادلة.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة آخر بجروح تم اسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

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