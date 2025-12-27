قتيل في حادث مرور ببومرداس

لقي شخص حتفه في حادث مرور مميت وقع صبيحة اليوم السبت، على مستوى الطريق الاجتنابي بودواو البحري بن يونس، ببلدية بومرداس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا25د لأجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. على مستوى الطريق الاجتنابي بودواو البحري بن يونس، بلدية، دائرة بومرداس.

حيث خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 38 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

