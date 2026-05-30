قتيل في حادث مرور بتبسة

لقي شخص حتفه في حادث اصطدام بين سيارة نفعية وسيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 16 (حي 20 أوت)، ببلدية العوينات بولاية تبسة.

من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام بين سيارة نفعية. وسيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 16 (حي 20 أوت)، بلدية ودائرة العوينات.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص (01) في عين المكان، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخر لهذا التدخل شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف.

