قتيل في حادث مرور بمعسكر

لقي شخص حتفه صباح اليوم الأحد، على إثر وقوع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 06، بلدية بوهني دائرة سيق بولاية معسكر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا30د، من أجل حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 06، بلدية بوهني دائرة سيق.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 50 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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