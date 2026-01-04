قتيل في حادث مرور بميلة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية ميلة، حادث مرور مميت وقع بالطريق السيار شرق_غرب اتجاه قسنطينة بالنقطة الكيلومترية123، ببلدية وبدائرة بتاجنانت، أسفر عن وفاة شخص.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة و سيارة بالطريق السيار شرق_غرب اتجاه قسنطينة.

حيث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 46 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

