قتيل في حادث مرور بميلة

لقي شخص حتفه في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 05 قرية أولاد كاسل، ببلدية وادي العثمانية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 08سا59د من أجل حادث اصطدام بين دراجة نارية و شاحنة، على مستوى الطريق الوطني رقم 05 قرية أولاد كاسل، بلدية وادي العثمانية ودائرة شلغوم العيد.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص بعين المكان من جنس ذكر، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور