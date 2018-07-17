قتيل وأربعة جرحى إثر اصطدام سيارتين بشاحنة في غليزان

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء بإقليم بلدية واريزان بغليزان.

ونجم الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 90 بالمنطقة المسماة “دوار الجعايدية”، عن اصطدام ما بين سيارتين سياحيتين و شاحنة.

مسفرا عن وفاة شخص (65 سنة) وإصابة أربعة أشخاص (بين

65 و 74 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة.

وتمّ إجلاء الجرحى إلى مصلحة الإسعافات الأولية أحمد فرانسيس لوادي ارهيو. فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث.

من جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا حول ملابسات الحادث المميت.